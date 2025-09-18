Panique totale à l'OL : Un transfert bouclé en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato, l'OL se retrouve avec un secteur offensif très affaibli malgré l'arrivée de Martin Satriano sous la forme d'un prêt. A tel point que l'idée de recruter un joker prend forme en interne face à l'urgence de la situation.

Le départ de Georges Mikautadze laisse un énorme vide dans le secteur offensif de l'OL. Par conséquent, selon les informations du Progrès, les Gonnes prévoient de recruter un joker dans les prochains jours. Une très bonne solution d'après Alain Caveglia.

L'OL prépare l'arrivée d'un joker « Pour l’instant, je ne vois pas dans l’effectif de l’OL un joueur à 10 ou 15 buts par saison », constate malheureusement l'ancien buteur de l'OL dans les colonnes du Progrès avant de poursuivre son analyse.