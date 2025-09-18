Panique totale à l'OL : Un transfert bouclé en urgence !

Contraint de vendre Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato, l'OL se retrouve avec un secteur offensif très affaibli malgré l'arrivée de Martin Satriano sous la forme d'un prêt. A tel point que l'idée de recruter un joker prend forme en interne face à l'urgence de la situation.
Le départ de Georges Mikautadze laisse un énorme vide dans le secteur offensif de l'OL. Par conséquent, selon les informations du Progrès, les Gonnes prévoient de recruter un joker dans les prochains jours. Une très bonne solution d'après Alain Caveglia.
L'OL prépare l'arrivée d'un joker
« Pour l’instant, je ne vois pas dans l’effectif de l’OL un joueur à 10 ou 15 buts par saison », constate malheureusement l'ancien buteur de l'OL dans les colonnes du Progrès avant de poursuivre son analyse.
«Je trouve que ce secteur est trop juste»
« Contre l’OM, sans ce but gag, c’était un 0-0, et si on regarde, que ce soit face à l’OM ou Rennes, le seul à se projeter en pointe dans l’axe a été Coco Tolisso. Satriano est un joueur d’axe, mais ce n’est pas un buteur quand on voit les stats. S’il faut un joker ? Oui, je trouve que ce secteur est trop juste », ajoute Alain Caveglia.