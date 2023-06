Panique au PSG, un assaut est annoncé pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé est destiné à connaître une nouvelle saison. Le contrat du joueur expire en 2024 et le Real Madrid espère le recruter libre, afin qu'il puisse prendre la succession de Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. A moins que l'information sur sa non-prolongation au PSG ne relance ce dossier, qui devrait faire la UNE de l'actualité cet été.

Kylian Mbappé va, encore une fois, faire parler de lui cet été. Lié au PSG jusqu'en 2024, le joueur français avait annoncé qu'il serait présent l'année prochaine au sein de la capitale française. Surtout que le Real Madrid n'a pas l'intention de le signer cet été. « Florentino, allez-vous signer Mbappé ? Oui, mais pas cette année » a lâché Florentino Perez à un fan, qui l'a interpellé dans la rue.

PSG : Incroyable, le Real Madrid interpelle Mbappé en direct pour son transfert https://t.co/3FFDPTOZ5t pic.twitter.com/eXYDEfUoNd — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Mbappé s'annonce au PSG

De son côté, Mbappé a donné sa parole au PSG lors de la cérémonie des trophées UNFP. « Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content » avait lâché le joueur français, sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Mais ce lundi, L'Equipe vient relancer, totalement, ce dossier en annonçant que le joueur ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025. Une décision qui pousse le PSG à envisager un départ dès cet été.

« On s’attend encore à une bataille »