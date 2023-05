Panique au PSG, il annonce le départ de Mbappé en direct

Pierrick Levallet

Si son contrat court jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé commence à agiter le mercato. Après une saison avec le PSG marquée par un fiasco en Ligue des champions, la star de 24 ans pourrait prendre une décision radicale. Jérôme Rothen le voit notamment claquer la porte à l'issue de son engagement avec la formation parisienne.

En mai 2022, Kylian Mbappé prenait tout le monde à contre-pied. En fin de contrat et annoncé du côté du Real Madrid, le champion du monde 2018 avait fini par prolonger au PSG. Son contrat court désormais jusqu’en juin 2024, et il dispose d’une année supplémentaire en option. Néanmoins, cette saison n’a pas été une franche réussite pour le club de la capitale. Et cela pourrait bien être la goutte de trop pour la star de 24 ans.

«Quoi qu’il se passe, il partira en fin d’année»

« C’est parti pour que ça se finisse. [...] Après, il a été surprenant aussi dans le passé. Il y a deux ans, ça ne sentait pas bon pour la suite de son aventure au PSG, et tout a été bouleversé en fin d’année. Il a réussi à prolonger de deux ans + une année en option alors qu’en début d’année il annonçait que l’optique n’était pas de prolonger » a confié Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Ce n’est plus un jeune joueur»