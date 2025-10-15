Ousmane Dembélé réclame une folie au PSG : Son futur salaire est balancé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'obtention de son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé aurait réclamé un salaire XXL au PSG pour étendre son bail. Et alors que les chiffres n'avaient pas fuité, Loïc Tanzi en dit plus en ce qui concerne les exigences du numéro 10 du PSG qui touche actuellement 1,5M€ par mois.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé en décrochant le premier Ballon d'Or de sa carrière. De quoi lui donner des envies d'augmentation. Selon L'EQUIPE, le numéro 10 réclamerait un salaire XXL pour prolonger et Loïc Tanzi, journaliste du quotidien dévoile d'ailleurs les chiffres.

Les demandes de Dembélé dévoilées ! « On n'a pas le chiffre, mais il ne demande pas d'être au niveau de Messi ou de Neymar. Je pense qu'entre 2M€ et 2,5M€ (bruts par mois, NDLR), on est dans la vérité de ce qu'il va demander au PSG », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.