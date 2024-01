«On ne veut pas de toi», un départ est réclamé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par le PSG qui ne compte plus du tout sur lui pour l'avenir, Hugo Ekitike est annoncé avec insistance sur le départ en direction de Francfort cet hiver. Daniel Riolo livre son point de vue sur ce feuilleton du mercato et incite plus que jamais le jeune attaquant du PSG à aller voir ailleurs vu son statut d'indésirable au Parc des Princes.

Recruté par le PSG à l'été 2022 sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 38M€, Hugo Ekitike (21 ans) n'a jamais réussi à se faire une place solide en équipe première. Cantonné à un rôle de remplaçant l'an passé sous les ordres de Christophe Galtier, l'ancien attaquant du Stade de Reims se retrouve même placardisé depuis la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, et il n'a disputé que 8 minutes de jeu en match officiel avec le PSG. Un départ semble donc inéluctable pour Ekitike...

« Va jouer au foot ailleurs »

Et alors que l'attaquant du PSG semble plus que jamais se rapprocher d'un départ en direction de Francfort, Daniel Riolo l'a interpellé au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir : « C’est un joueur à qui on arrête pas de dire qu’on ne compte pas sur lui et qu’il doit partir. Il s’accroche à son contrat, faut partir Monsieur maintenant. On ne veut pas de toi, donc faut t’en aller. Tu es venu, t’as réussi à braquer un salaire de malade mental, t’as assez croqué, va jouer au foot ailleurs. On fait les valises on s’en va », lâche Riolo au sujet d'Ekitike.

« La plus grande escroquerie des 10 dernières années »