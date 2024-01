Mercato - PSG : Attention danger, Mbappé attendu à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aura donc la possibilité s'il ne prolonge pas de partir vers la destination de son choix. Et en plus du Real Madrid, l'Arabie Saoudite tend également les bras à la star du PSG, et un membre de la famille royale lui lance même un appel du pied en public pour le convaincre de signer.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ? Difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir du capitaine de l'équipe de France, dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison. S'il ne prolonge pas, Mbappé pourrait donc prendre la direction du Real Madrid qui lui fait les yeux doux depuis de nombreuses années. Mais il ne s'agit pas de la seule option pour l'attaquant du PSG...

Le PSG touche un énorme jackpot à plus de 800M€ ! https://t.co/rfh3uvSe10 pic.twitter.com/mAoLQDgRMI — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Mbappé courtisé en Arabie Saoudite

L'été dernier, le club saoudien d'Al-Hilal aurait proposé pas moins de 300M€ pour tenter de recruter Kylian Mbappé avant que l'attaquant français ne refuse finalement cette offre. Mais le dossier pourrait être réouvert en fin de saison...

« J’espère le voir jouer en Arabie Saoudite »