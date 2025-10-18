«On m’a dit qu’il allait signer au PSG» : C'est le choc total !

Evoluant aujourd'hui à Yverdon en Suisse, Noha Lemina s'est révélé au sein du centre de formation du PSG. Le frère de Mario Lemina a ainsi marché dans les pas de celui qui avait notamment porté le maillot de l'OM. D'ailleurs, l'ancien Olympien a reconnu avoir été plus surpris que jamais en apprenant la signature de son petit frère à Paris. Explications.
Disposant de l'un des meilleurs centres de formation en France et en Europe, le PSG en a vu passer des talents dans ses équipes de jeunes. Ça a notamment été le cas de Noha Lemina, petit frère de Mario Lemina. Prometteur, l'attaquant qui évolue aujourd'hui en Suisse avait même signé son premier contrat pro avec le PSG en 2022, alors âgé de 17 ans.
« À quelle heure il a appris à jouer au foot ? »
N'étant pas le plus proche de son frère, Mario Lemina a d'ailleurs été surpris en voyant Noha Lemina signer au PSG. En effet, pour So Foot, le Gabonais a avoué : « C’est comme si je n’avais jamais connu Noha. Comme j’étais en centre de formation quand il était bébé, je ne l’ai pas vu grandir. Dans mon esprit, il ne jouait pas au foot, il regardait encore le catch à la télé ! Deux ans après, on m’a dit qu’il allait signer au PSG. À quelle heure il a appris à jouer au foot ? (Rires) ».
« Je le surveillais de l’extérieur »
« Mon père l’accompagnait beaucoup, je ne pouvais pas me mêler des choix de carrière de mon frère, je ne suis pas comme ça. Que chacun fasse ses erreurs, et qu’il apprenne. Je le surveillais de l’extérieur, j’étais en retrait, il ne savait pas ce que je faisais pour lui, et c’est tant mieux. Après la mort de mon père, je lui ai dit que j’allais apprendre à le connaître et être présent pour lui. À Wolverhampton, j’ai appris à le connaître avec ses douleurs et ses peines. Il a appris à me connaître aussi, parce qu’il me voyait comme le Mario Lemina qui passe à la télévision », a poursuivi Mario Lemina sur Noha Lemina.