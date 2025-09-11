OM : Une «très bonne recrue» vient de débarquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a bouclé l'arrivée de Benjamin Pavard dans les dernières heures du mercato estival, et le défenseur de l'équipe de France vient de débarquer dans la cité phocéenne après avoir terminé le rassemblement avec les Bleus. Daniel Riolo a évoqué cette signature de Pavard et l'OM et semble déjà convaincu par ce recrutement.

L'OM a réussi un coup prometteur dans la toute dernière ligne droite du mercato estival avec la signature de Benjamin Pavard (29 ans), qui a atterri mercredi à Marseille après avoir disputé le rassemblement de l'équipe de France : « Je suis très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai déjà hâte d'être vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. J'espère vivre de belles émotions ici. J'ai déjà joué avec Lille au Vélodrome et c'était une ambiance incroyable », a indiqué Pavard à son arrivée à l'aéroport Marignane.

Riolo fan du coup Pavard Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a réagi à cette arrivée de Pavard à l'OM : « Peu importe quand il l’a voulu parce qu’on ne le sait pas. Maintenant, que Benatia soit convaincant, il l’est à chaque fois. Il arrive à faire venir des mecs qui à priori n’ont pas le profil pour venir à Marseille. C’est plutôt positif », explique-t-il.