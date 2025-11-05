OM : Une signature bouclée en 90 minutes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est réputé pour avoir un stade à l'ambiance électrique qui en passionne plus d'un. Roberto De Zerbi en est l'exemple type. Une visite qui n'a pas laissé insensible l'entraîneur italien au point où il a signé un contrat de trois saisons quelques mois plus tard.

L'Orange Vélodrome plus communément appelé Stade Vélodrome. L'antre de l'Olympique de Marseille est considérée comme étant l'une des enceintes les plus chaudes de France. Le peuple phocéen pousse pendant toute la rencontre dans les tribunes à coup de « aux armes, aux armes ». Une ambiance qui fait toujours son effet aux clubs visiteurs les jours de match.

«C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici» Ce fut notamment le cas de Roberto De Zerbi venu à Marseille dans le cadre d'une rencontre de la phase de poule de la Ligue Europa de la saison 2023/2024. L'ex-coach des Seagulls avait été agréablement surpris de l'atmosphère volcanique du Vélodrome ce soir-là et s'en est souvenu en conférence de presse mardi. « Le Vélodrome, je le connaissais déjà avec Brighton. C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C’est un stade chaud, spécial, exigeant ».