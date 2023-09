OM : Une première surprise est annoncée pour Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement coach de l’OM depuis mercredi soir, Gennaro Gattuso débarque à Marseille avec un style défensif qui lui colle à la peau, notamment à cause de sa carrière de joueur. Cependant, à en croire Valentin Pauluzzi, spécialiste du football italien, cette vision de l’ancien entraîneur de l’AC Milan est assez caricaturale, au point même qu’il ait des idées intéressantes sur le plan offensif.

Depuis l'annonce de la nomination de Gennaro Gattuso à l'OM, les questions sur son style de jeu s'enchaînent. Réputé frileux sur le plan du jeu, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan paye peut-être l'image de sa carrière de joueur. Rugueux et dur sur l'homme, Gattuso n'est toutefois pas un coach sans plan de jeu offensif comme l'explique Valentin Pauluzzi, correspondant pour la Chaîne L'EQUIPE en Italie.

«Il faut sortir de ces clichés»

« Je pense qu’il a été un peu condamné à démontrer l’inverse, à peu près partout où il est passé, en voulant mettre en place un style de jeu entreprenant, offensif, ambitieux. Alors bon, déjà, les entraîneurs défensifs italiens, ça n’existe plus en 2023. Il faut sortir de ces clichés. On évacue ça directement. Ce n’est pas non plus un coach ultra offensif parce que l’école italienne, c’est l’école des entraîneurs équilibrés. Même des mecs comme Gasperini. C’est intéressant ce qui est proposé au Milan dans un contexte turbulent. Avec un changement de propriétaire, changement de dirigeant. A Naples, ça l’était encore plus. Le Milan et le Napoli sont historiquement des clubs avec un public exigeants en termes de qualité de jeu. C’est moins le cas par exemple à l’Inter ou la Juve », confie-t-il au micro de L’EQUIPE de Soir , avant d’en rajouter une couche.

«Il y avait vraiment a une production offensive intéressante»