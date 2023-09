« Gattuso à l’OM, je suis très surpris... »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ancien entraîneur de l’OM, l’actuel consultant vedette de RMC, Rolland Courbis, émet un avis très clair sur un entraîneur qui aurait parfaitement pu convenir au contexte marseillais.

Rolland, que pensez-vous du choix de l’OM de miser sur Gennaro Gattuso ?



Je suis très surpris… (silence). Je suis surpris car je pensais, dans la période actuelle traversée par l’OM, qu’un entraîneur français serait choisi pour le poste. Le métier d’entraîneur est quelque chose de passionnant et de très compliqué, à tel point qu’on peut le diviser en trois catégories : sélectionneur, qui est un poste très différent, entraîneur, tout simplement, et entraîneur de club comme l’OM, mais aussi le PSG ou l’OL. On n’entraîne pas l’OM de la même façon qu’un autre club et on ne choisit donc pas le même type de coach pour des clubs comme l’Olympique de Marseille. Donc je m’attendais à un profil expérimenté, connaissant la Ligue 1 et français de nationalité. Gattuso, je suis surpris.







Vous pensez qu’il n’a pas l’étoffe pour réussir à l’OM ?



Je n’ai pas dit ça ! Je dis juste que je suis surpris de ce choix. Après, vous dire si c’est un bon ou un mauvais choix, honnêtement, qui peut savoir ou prévoir ce qui va se passer ? Gattuso peut très bien réussir à l’OM alors qu’il s’est planté à Sion (rire). On va suivre ça avec attention mais je pense qu’avant de se pencher sur la question du « bon choix pas bon choix », il serait intéressant de d’abord regarder l’effectif. La vraie question, elle est là…







Vous avez le sentiment que l’OM n’a pas un effectif de qualité ?



Vous avez le sentiment que l’OM s’est renforcé par rapport à la saison dernière ? Allez, au poste de latéral gauche, je veux bien admettre que Renan Lodi, ça semble un bon choix et prometteur pour la suite. Mais le reste ? J’aime beaucoup le petit Aubameyang mais ça ne vaut clairement pas Alexis Sanchez. Ismaïla Sarr est un profil très intéressant mais beaucoup trop maladroit. A mon sens, Cengiz Under n’a pas été remplacé. Le petit Ndiaye, qui arrive de deuxième division anglaise, a encore beaucoup de progrès à faire. A quel moment Kondogbia est meilleur que Guendouzi ? Je n’ai rien vu qui puisse laisser penser ça jusqu’à présent. Correa, attention au contexte marseillais. Joueur talentueux mais est-ce qu’il peut tenir la pression et l’environnement ? Et puis un autre point dont on ne parle pas. Les effectifs de Tudor, les saisons après son départ, c’est une catastrophe…

C’est-à-dire ?



J’ai remarqué que physiquement, les effectifs d’Igor Tudor finissent par exploser quelques temps après son départ. Je me souviens de son passage en Grèce, j’ai vu un de ses défenseurs centraux, la saison d’après, avoir des crampes en plein match ! Je connais le poste, je suis bien placé pour savoir que c’est quand même très, très difficile d’avoir des crampes à ce poste-là… Et cette saison, que je regarde Rongier ou encore Veretout, je me demande franchement si ce ne sont pas leurs cousins qui jouent à l’OM !







Vous évoquez votre surprise de ne pas voir l’OM se tourner vers un entraîneur français. Vous auriez pris qui, si vous aviez été Pablo Longoria ?



Bonne question (sourire). J’ai vu passer le nom de Christophe Galtier. Oui, le profil était parfait, mais ce n’est pas le bon moment. Je sais que Christophe souhaite se reposer et je pense que c’est ce qu’il doit faire, pour revenir plus tard, l’année prochaine. Pour cet OM, je pense à quelqu’un de jeune mais expérimenté, ce qui est rare. Quelqu’un qui connaît très bien la Ligue 1. Quelqu’un qui est un formateur et qui sait parfaitement gérer, lancer des jeunes joueurs du centre de formation. Quelqu’un qui a gagné une Coupe de France avec Rennes, en battant le PSG et qui a emmené son équipe en Coupe d’Europe. Quelqu’un qui a prouvé qu’il pouvait réussir dans un tout autre contexte, une autre région, bien différente, à Strasbourg. Je pense bien évidemment à Julien Stéphan. A mon sens, il a toutes les qualités pour convenir à l’OM. Bon entraîneur, formateur, jeune et expérimenté, bon communiquant, calme et pondéré.