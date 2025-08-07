OM : «Une dinguerie», c’est du jamais vu pour ce transfert !

Alexis Brunet

Cet été encore, l’OM est très actif sur le mercato. Pablo Longoria a déjà bouclé six arrivées et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Mercredi soir, le club phocéen a annoncé l’arrivée de Timothy Weah, qui s’est engagé sous la forme d’un prêt payant. L’Américain a d’ailleurs halluciné devant l’accueil que lui avaient réservé les supporters marseillais.

Après une belle deuxième place la saison dernière, l’OM compte faire encore mieux l’année prochaine et donc challenger le plus possible le PSG. Pour y arriver, Pablo Longoria sait que l’effectif marseillais doit être renforcé et il a donc décidé de mettre le paquet. Le club phocéen a déjà accueilli six recrues, dont Igor Paixao qui a débarqué pour 35M€ bonus compris ou bien encore la star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang.

Weah est le dernier arrivé L’OM a renforcé son attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, mais également avec Timothy Weah. L’Américain est le dernier arrivé à Marseille, puisqu’il a posé ses valises dans le sud de la France mercredi soir. Le club phocéen a obtenu sa signature après de très longues négociations avec la Juventus de Turin, qui a finalement accepté son départ sous la forme d’un prêt payant à 1M€ avec une option d’achat fixée à 14,4M€ et potentiellement 4,1M€ de bonus.