Transfert à 138M€, la grosse menace pour le PSG

Alexis Brunet

Malgré avoir déjà dépensé une fortune sur le marché des transferts, Liverpool n’entend pas s’arrêter là. Les Reds auraient d’ailleurs déjà envoyé une offre d’un montant de 138M€ à Newcastle pour attirer Alexander Isak, mais elle a été refusée. Si les dirigeants anglais n’arrivent pas à mettre la main sur le Suédois, ils tenteront alors leur chance pour Bradley Barcola du PSG.

Cet été, s’il y a bien un club qui fait parler de lui sur le marché des transferts, c’est bien Liverpool. Malgré le titre en Premier League, les Reds ont décidé de mettre la main au portefeuille pour renforcer qualitativement et quantitativement l’effectif d’Arne Slot. Ainsi, Florian Wirtz a posé ses valises en Angleterre contre un chèque de 137M€, Hugo Ekitike a été acheté à Francfort contre plus de 90M€, Milos Kerkez a débarqué de Bournemouth contre 46M€ et sans oublier le transfert de Jeremie Frimpong pour 35M€.

Liverpool veut Isak aussi Une folie dépensière qui ne devrait pas s’arrêter là. En effet, alors que Liverpool a déjà bien renforcé son secteur offensif, une nouvelle arrivée serait dans les tuyaux et pas n’importe laquelle. Selon de nombreuses sources, les Reds auraient fait d’Alexander Isak leur nouvelle priorité en attaque. Les dirigeants anglais auraient d’ailleurs déjà envoyé une offre de 138M€ à Newcastle, mais elle a été refusée. Les négociations continuent, mais si aucun accord n’est trouvé, le PSG pourrait en faire les frais.