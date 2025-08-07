Transfert imminent au PSG, la date est fixée !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani devrait rejoindre la Juventus lors de ce mercato estival. D'après la presse italienne, le club emmené par Igor Tudor aurait fixé une deadline pour officialiser ce transfert. En effet, la Vieille Dame voudrait que Randal Kolo Muani soit présent pour le match amical contre la Next Gen.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani serait sur le point de partir définitivement, et ce, après seulement deux ans. N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique, l'international français devrait faire son retour à la Juventus cet été.

Kolo Muani - PSG : La Juventus veut en finir avant le 13 aout Prêté à la Juventus au mois de janvier, Randal Kolo Muani est de retour au PSG depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'attaquant de 26 ans ne devrait pas faire long feu à Paris. D'ailleurs, la Vieille Dame s'est fixée une deadline pour rapatrier Randal Kolo Muani.