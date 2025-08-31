OM - «Un très bon joueur» : Roberto De Zerbi confirme un très gros coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très exigeant, mais également très impliqué sur le mercato, Roberto De Zerbi se réjouit de la dernière signature de l’OM. En effet, le club phocéen a obtenu la signature d’Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth. Un joueur que le technicien italien connaît très bien pour l’avoir eu sous ses ordres à Sassuolo, et qu’il apprécie grandement.

De Zerbi s’enflamme pour Traoré « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a-t-il confié en conférence de presse.