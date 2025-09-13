OM : Un transfert bouclé dans le vestiaire... de l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a mis un terme à sa collaboration avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les deux protagonistes de la bagarre dans le vestiaire de Rennes. L'international français a fait le choix de signer à l'AC Milan, une décision totalement validée et discutée en équipe de France avec Mike Maignan et Theo Hernandez.

Le 15 août dernier, alors qu'il était parti pour faire au moins une année de plus de par sa situation contractuelle, Adrien Rabiot voyait son aventure marseillaise prendre un tournant catastrophique. En raison d'une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe après une défaite à Rennes (0-1), l'international français se voyait exclu de manière définitive de l'OM.

«Maignan m'a dit du bien du Milan, Theo m'a aussi dit que je m'y plairais» Le 1er septembre dernier, l'AC Milan bouclait son transfert pour une somme de 10M€. Et ce choix a notamment été facilité par deux joueurs de l'équipe de France ayant côtoyés le vestiaire milanais : Mike Maignan et Theo Hernandez. « Maignan m'a dit du bien du Milan, Theo m'a aussi dit que je m'y plairais, car c'est un grand club, une grande famille, où les gens travaillent bien. Allegri y a déjà travaillé et il est très attaché au club ».