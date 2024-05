OM : Un retour surprise se prépare grâce au prochain entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OM insiste sur le dossier Sérgio Conceiçao. L'actuel coach de Porto est la cible prioritaire de Pablo Longoria pour remplacer Jean-Louis Gasset. En cas d'accord, l'ancien coach du FC Nantes pourrait ne pas arriver seul. Il pourrait être accompagné d'un visage bien connu du Vélodrome.

L'OM a activé un dossier « particulièrement complexe » pour remplacer Jean-Louis Gasset. Selon un proche du dossier, le club marseillais s'est penché sur le profil de Sérgio Conceiçao après avoir essuyé un premier échec avec Paulo Fonseca (LOSC). Un intérêt dévoilé par le 10Sport.com le 21 mai dernier.

L'OM insiste pour Conceiçao

Selon nos informations, Pablo Longoria avait fait le déplacement jusqu'à Porto, à la mi-mai, pour rencontrer Conceiçao. Depuis, le président de l'OM a eu l'occasion de s'entretenir avec son représentant Jorge Mendes à en croire La Provence. Les négociations sont particulièrement compliquées, mais le dirigeant espagnol ne perd pas espoir dans ce dossier.

Une vieille connaissance dans ses bagages ?

En cas d'accord, Conceiçao pourrait arriver à Marseille avec son staff actuel. On y trouve notamment le Français Siramana Dembélé, mais aussi un ancien joueur de l'OM, un certain Vedran Runje. Le portier croate avait défendu les cages marseillaises entre 2001 et 2004.