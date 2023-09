OM : Un joueur dans le dur après son transfert, il vole à son secours

Hugo Chirossel

Cet été, Iliman Ndiaye a réalisé son rêve d’enfant en rejoignant l’OM. Arrivé en provenance de Sheffield United, l’international sénégalais a pour le moment du mal à exprimer tout son potentiel et à répondre aux attentes placées en lui. Des difficultés sur lesquelles s’est exprimé son sélectionneur avec le Sénégal, Aliou Cissé. Ce dernier est persuadé qu’il a les qualités nécessaires pour s’imposer à Marseille

C’est probablement le transfert qui a provoqué le plus d’engouement chez les supporters marseillais lors du mercato estival. Passé par l’OM dans sa jeunesse, Iliman Ndiaye est revenu à Marseille cet été, mais cette fois-ci en tant que joueur professionnel. Un véritable rêve devenu réalité pour l’international sénégalais (7 sélections), qui a pour le moment du mal à s’exprimer à l’OM. Une situation qui n’inquiète pas le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé.

« Il faut aussi un minimum de temps d’adaptation »

« Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité marseillaise et le Vélodrome. Jouer à l’OM, ce n’est pas seulement avoir des qualités footballistiques. C’est au-delà de ce critère. Mais que ce soit Iliman, Ismaila Sarr ou Pape Gueye, qui est suspendu et qui, j’espère, retrouvera sa place à Marseille et en sélection, pour évoluer à Marseille, ça se joue dans l’état d’esprit. Il faut aussi un minimum de temps d’adaptation à donner à ces joueurs », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.

« Il a les qualités pour évoluer à Marseille »