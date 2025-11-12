OM - Un entraîneur arrive : La rupture qui l'a détruit

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Milieu de terrain de l'OM entre 2022 et 2024 qui enchaînait à l'époque les convocations en équipe de France, Jordan Veretout a vu son avenir à l'OM plus que s'assombrir dès lors que Roberto De Zerbi a hérité de l'équipe première. Plus d'un an après son départ, Veretout a avoué avoir eu du mal à tourner la page.

L'espace de deux saisons seulement, Jordan Veretout a pu vivre l'expérience marseillaise et sa ferveur pendant son séjour à l'OM. Arrivé de la Roma à l'été 2022, le milieu de terrain qui venait de fêter quelques mois plus tôt seulement sa première sélection en équipe de France, déposait ses valises sur la Canebière. Et sa belle aventure s'est brusquement arrêtée à l'été 2024 en parallèle du nouveau projet sportif porté par Roberto De Zerbi.

«Ce qui me frustre le plus, c’est comment ça s’est passé» Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi signait officiellement un contrat de trois saisons à l'OM. Au moment où il apposait sa signature, cela hypothéquait l'avenir de Jordan Veretout à Marseille comme le principal intéressé l'a révélé. « Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre. Ce qui me frustre le plus, c’est comment ça s’est passé ».