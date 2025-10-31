OM : Un attaquant flambe à Marseille, transfert annoncé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Promu dans le groupe professionnel cette saison après avoir fait ses premières apparitions en Ligue 1 l’année dernière, Sidiki Chérif a inscrit son troisième but de la saison mercredi soir, lors du match nul obtenu par Angers sur la pelouse de l’OM (2-2). Un attaquant prometteur qui aurait déjà attiré l’attention de plusieurs formations européennes.

La jeunesse a pris le pouvoir mercredi soir, lors de la rencontre opposant l’OM et Angers (2-2). Deux attaquants âgés de seulement 18 ans se sont particulièrement illustrés : Robinio Vaz côté marseillais, auteur d’un doublé après son entrée en jeu à la mi-temps, et Sidiki Chérif, qui a donné l’avantage au SCO en première période.

Troisième but de la saison pour Chérif Issu du centre de formation d’Angers, le Franco-guinéen est en grande forme. Déjà buteur contre l’AS Monaco (1-1) et Lorient (2-1), Sidiki Chérif a inscrit sur la pelouse de l’OM son troisième but de la saison, lors des trois dernières rencontres de son équipe. De quoi faire grimper encore un peu plus sa cote sur le marché des transferts.