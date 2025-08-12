OM - Transfert polémique : La discussion avec Mandanda qui l'a convaincu de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années, alors au FC Nantes, Valentin Rongier avait juré qu'il n'irait jamais à Rennes. Le voilà pourtant aujourd'hui bel et bien en Bretagne. Transféré en provenance de l'OM, le milieu de terrain est arrivé en compagnie de Quentin Merlin. Un choix qui a fait polémique, mais qui a été appuyé par un certain Steve Mandanda.

A 30 ans, Valentin Rongier est aujourd'hui un joueur de Rennes. Cet été, le milieu de terrain a quitté l'OM pour intégrer l'effectif d'Habib Beye. Malgré la polémique autour de cette situation, le transfert a été réalisé et désormais, Rongier est prêt à tout donner sur le terrain pour le Stade Rennais. Un club qu'il a d'ailleurs rejoint sur les conseils de Steve Mandanda.

« J'ai échangé avec Steve avant de venir » En conférence de presse, Valentin Rongier s'est ainsi confié sur le rôle de Steve Mandanda dans sa signature à Rennes. L'ancien de l'OM a alors fait savoir : « J'ai échangé avec Steve avant de venir et il ne m'a dit que du bien du club, que les infrastructures étaient top, que la ville était top et que je m'y sentirais bien avec ma famille. Il a renforcé mon choix, qui était déjà fait ».