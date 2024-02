OM : Transfert avorté, Longoria est-il toujours l’homme de la situation ?

La rédaction

L’Olympique de Marseille a tenté tant bien que mal de se séparer de Jonathan Clauss pendant les derniers jours du mercato hivernal, sans succès. Et au final, alors que les dirigeants de l’OM n’ont cessé de faire part de problèmes dans l’implication de Clauss, un coup de tonnerre serait possible à Marseille : une prolongation de son contrat arrivant à expiration en 2025. Le président Pablo Longoria a-t-il perdu le fil à l’OM ? C’est notre sondage du jour !

La semaine dernière, l’OM vivait une folle dernière ligne droite sur le mercato. Et pour cause, mécontent de l’investissement de Jonathan Clauss face à l’AS Monaco, match qu’il a quitté prématurément en raison d’une gêne, le comité de direction de l’Olympique de Marseille n’apprécierait guère l’attitude de Jonathan Clauss tant sur le terrain qu’en dehors.

L’OM en colère contre Jonathan Clauss

L’Équipe a expliqué dans ses colonnes de vendredi que Mehdi Benatia aurait été si énervé de l’attitude de Clauss face à Monaco que par le biais d’une note vocale, le conseiller football de l’OM aurait dit que plus jamais il ne porterait la tunique marseillaise. De plus, depuis son retour en équipe de France, Jonathan Clauss ne ferait plus l’unanimité à l’Olympique de Marseille. De quoi mieux comprendre la volonté des dirigeants du club phocéen de se séparer de l’international français avant la clôture du mercato hivernal, sans succès. En public, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont ouvertement évoqué le « cas » Jonathan Clauss qui est devenu une sorte de bouc-émissaire aux yeux de certains observateurs.

OM : McCourt critiqué en plein match ! https://t.co/ou0AMH0xsR pic.twitter.com/1zd1pCvVu2 — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Finalement, l’OM est prêt à prolonger Clauss

Et alors que tout portait à croire que l’avenir de Jonathan Clauss s’écrivait loin de l’OM, L’Équipe a annoncé en cette fin de semaine que l’Olympique de Marseille songerait de plus en plus à formuler une offre de prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2025 de Clauss. Coup de théâtre donc dans la cité phocéenne pour la recrue estivale de 2022, qui en dit long sur la tournure des événements prise avec Pablo Longoria à la baguette du club.

Riolo : «Pablo Longoria va s’en aller et où Stéphane Tessier va prendre la présidence du club»

Fin janvier, Daniel Riolo communiquait son ressenti sur les ondes de RMC . Pour l ’After Foot, il tenait le message suivant. « Je pense que l’OM est dans une transition où Mehdi Benatia va prendre le rôle de directeur sportif où Pablo Longoria va s’en aller et où Stéphane Tessier va prendre la présidence du club. (…) Les plus proches de Longoria étant partis, la logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille et laisse le duo Tessier - Benatia travailler ».

Pablo Longoria, de plus en plus émoussé mentalement