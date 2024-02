OM : Transfert avorté avec Griezmann ? Il sort du silence !

Thomas Bourseau

A l’OM depuis 2020, Leonardo Balerdi aurait pu se lancer à 25 ans dans une nouvelle aventure en Espagne à l’Atletico de Madrid. Le représentant de l’Argentin a été contacté par le club madrilène. Mais l’opération n’a rien donné et ce, pour une raison très précise que Balerdi a révélé en direct.

Leonardo Balerdi aurait pu rejoindre son compatriote Rodrigo de Paul ou encore Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid. Courant janvier, El Chiringuito a révélé que le club rojiblanco se penchait sérieusement sur le profil du défenseur de l’OM où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2026.

L’Atletico de Madrid a approché le clan Balerdi

A l’occasion de sa présence en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de la clôture du mercato hivernal, Leonardo Balerdi a confirmé une approche de l’Atletico de Madrid auprès de son représentant. Sans pour autant qu’il se concrétise par une offre concrète, l’obligeant à tourner la page et à donc refuser de rejoindre Antoine Griezmann chez les Colchoneros .

Vente OM : Coup de tonnerre pour le successeur de McCourt https://t.co/K0mmP7xipP pic.twitter.com/pw7MeEI0CO — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«Le club a dit de me garder. Je suis content ici»