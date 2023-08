OM : Transfert à 9M€, sa décision est prise

Arnaud De Kanel

L'OM a tranché dans le vif. Six mois après son arrivée, Ruslan Malinovskyi est déjà poussé vers la sortie. Le sort de l'Ukrainien ne fait plus aucun doute maintenant. Il disposerait de deux offres pour la suite de sa carrière et son choix serait fait.

Recruté l'hiver dernier en provenance de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinvoskyi pourrait déjà quitter l'OM. L'attaquant ukrainien n'entre pas dans les plans de Marcelino et le club phocéen ne voudrait pas tergiverser en le laissant sur le banc toute une saison.

L'OM veut vendre Malinovskyi

L'avenir de Ruslan Malinovskyi s'assombrit du côté de l'OM. D'après les informations de L'Equipe , le club phocéen s'attend à boucler le départ de son joueur avant la fin du mercato. Deux destinations s'offrent au milieu offensif mais il a une préférence.

Malinovskyi préfère l'Italie