OM - Transfert à 26M€ : Le calvaire continue à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM pendant seulement six mois la saison passée, Elye Wahi n'avait pas réussi à s'imposer et avait été revendu dès le mercato de janvier du côté de l'Eintracht Francfort, pour 26M€ (hors bonus). Mais le calvaire du buteur français continue de l'autre côté du Rhin comme l'a expliqué un journaliste RMC Sport jeudi soir.

Attendu comme le nouveau grand attaquant au moment de sa signature à l'OM lors du mercato estival 2024 en provenance du RC Lens (30M€), Elye Wahi n'a jamais vraiment réussi à prouver sa valeur au Vélodrome. Si bien que quelques mois plus tard seulement, en janvier 2025, l'ancien buteur de Montpellier avait tout de suite été revendu par l'OM à l'Eintracht Francfort.

Wahi toujours en galère Elye Wahi pensait donc très certainement offrir un nouvel élan à sa carrière en débarquant au sein du club allemand, où certains attaquants français comme Hugo Ekitiké et Randal Kolo Muani ont réussi à briller ces dernières années. Mais son bilan est pour l'instant bien maigre, puisque l'ancien numéro 9 de l'OM n'a disputé que 16 matchs toutes compétitions depuis son arrivée à Francfort en janvier 2025, pour 1 but et 2 passes décisives.