OM - Transfert à 11M€ : La première recrue de l'été a fuité ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au mieux depuis plusieurs semaines, l'OM a vu quelques joueurs rejoindre les rangs de l'infirmerie. A l'approche du mercato hivernal, c'est l'occasion de se renforcer et d'apporter du nouveau dans l'effectif. Ainsi le Turc Ismail Yüksek est déjà ciblé par l'OM mais le Fenerbahçe ferme déjà la porte à un recrutement cet hiver. Il faudra patienter jusqu'à l'été prochain.

Milieu défensif de 26 ans, Ismail Yüksek est l'un des éléments forts de l'effectif de Fenerbahçe. Le joueur turc semble intéresser Roberto De Zerbi tout particulièrement et l'OM a déjà ouvert la porte à un recrutement durant le prochain mercato hivernal. Mais il faudra patienter un peu avant de poursuivre ses efforts dans ce dossier.

L'OM a une solution à 11M€ ? D'après les informations de Fotomac, le transfert d'Ismail Yüksek n'est pas au programme pour cet hiver. Fenerbahçe compte sur le milieu de terrain et l'OM pourra toutefois tenter sa chance l'été prochain. Le Turc de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2028 avec son club et il est estimé à 11M€ à l'heure actuelle.