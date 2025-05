OM : Transfert à 0€, son mercato est en feu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l'optique du prochain mercato estival, l’OM est notamment sur la piste de joueurs en fin de contrat et bientôt libres. En ce sens, une offre aurait déjà été faite au milieu offensif du LOSC, Angel Gomes. Un dossier dans lequel il y aurait une forte concurrence pour Marseille, avec quatre clubs anglais et deux italiens également intéressés.

Après avoir recruté Adrien Rabiot libre en provenance de la Juventus en septembre dernier, l’OM aimerait bien boucler d’autres coups similaires cet été. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient en négociation avec Angel Gomes depuis plusieurs semaines, d’après les informations de L’Équipe.

L’OM a fait une proposition à Angel Gomes

Une proposition aurait déjà été faite à l’international anglais (4 sélections), dont le dernier match avec le LOSC remonte au 1er mars dernier contre le PSG. Toutefois, selon CaughtOffside, la concurrence serait forte pour l’OM dans le dossier Angel Gomes.

Concurrence anglaise et italienne pour l’OM

En effet, Manchester United, où il a été formé, tenterait de devancer Tottenham, qui tiendrait la corde actuellement. En plus des Red Devils et des Spurs, Crystal Palace et Everton seraient également intéressés par Angel Gomes. En Italie, Naples et la Juventus pourraient eux aussi essayer de recruter le milieu offensif âgé de 24 ans.