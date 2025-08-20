OM - «Tout est remis en cause» : Le transfert d'Adrien Rabiot sème la panique à Marseille !

Axel Cornic

L’actualité à l'Olympique de Marseille tourne en ce moment uniquement autour de l’affaire Adrien Rabiot, qui a été placé sur la liste des transferts après une altercation survenue dans le vestiaire après la défaite contre le Stade Rennais (0-1). Un véritable coup de tonnerre, puisque le milieu semblait être l’un des cadres de l’équipe de Roberto De Zerbi.

On ne parle que de lui. La fin de mercato approche à grands pas et l’OM a surpris tout le monde en décidant de mettre sur le marché Jonathan Rowe, mais surtout Adrien Rabiot. Si l’Anglais était annoncé sur le départ depuis le début de l’été, la situation était totalement différente pour le Français, à qui une prolongation aurait même été offerte.

Le choix fort de l’OM Evidemment, ce tremblement de terre touche toutes les composantes de la galaxie OM et notamment ses fans. Ainsi, le patron du groupe de supporters des Dodger’s s’est exprimé pour la première fois ce mercredi concernant la décision sur Adrien Rabiot, évoquant une situation inédite.