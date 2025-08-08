OM : Riolo annonce déjà un transfert pour 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival est encore loin d’être terminé et du côté de l’OM, de nouvelles têtes pourraient débarquer. Aux dernières nouvelles, le club phocéen se pencherait sur une possible arrivée d’Edon Zhegrova en provenance du LOSC. Un intérêt de l’OM d’ailleurs confirmé par Daniel Riolo, qui a également évoqué la possibilité que le Kosovar débarque en 2026, une fois libre.

Après Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM pourrait décider de recruter une doublure à Mason Greenwood comme ailier droit. L’heureux élu pourrait se trouver au LOSC en la personne d’Edon Zhegrova. Entré dans la dernière année de son contrat avec les Dogues, le Kosovar se verrait d’ailleurs bien rejoindre l’OM. Mais encore faut-il que les deux clubs parviennent à trouver un accord alors que Lille attendrait 15-20M€ pour Zhegrova.

Zhegrova parti pour rester au LOSC ? Quid alors de l’avenir d’Edon Zhegrova ? Ce vendredi, Olivier Létang, président du LOSC, a annoncé la possibilité que le Kosovar reste finalement cette saison avec les Dogues : « Edon est là. Je l'ai vu ce matin d'ailleurs, on se voit quasiment tous les jours, Il est possible qu'il soit avec nous. Il va bien, il s'entraîne bien, il est bien revenu. Il est possible qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe professionnelle à partir de lundi et qu'on puisse compter sur lui sur cette saison. On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir ».