Mercato - Bennacer : L’OM dégaine, la réponse est tombée !

Prêté en janvier dernier à l’OM, Ismaël Bennacer est de retour au Milan AC, le club phocéen n’ayant pas levé son option d’achat. Toutefois, entre l’Algérien et Marseille, l’histoire n’est peut-être pas totalement terminée. En effet, en ce mercato estival, l’OM n’aurait pas dit son dernier mot pour Bennacer, pour qui une nouvelle offre est partie.

Alors que l’OM a dernièrement enregistré la signature de Timothy Weah, l’Américain ne sera pas la dernière recrue de l’été à Marseille où de nombreuses nouvelles têtes ont déjà rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. En effet, le club phocéen entend se montrer actif lors de ce marché des transferts. Au milieu de terrain, Angel Gomes est arrivé libre du LOSC et l’entrejeu pourrait encore être renforcé. Avec Ismaël Bennacer ? Pas conservé à l’issue de son prêt à l’OM, étant donné son option d’achat trop élevée, l’Algérien est toujours dans les petits papiers olympiens, qui n'ont pas dit leur dernier mot.

La nouvelle offre de l’OM Ce vendredi, le10sport.com vous a d’ailleurs révélé une nouvelle offre de l’OM au Milan AC pour Ismaël Bennacer. Selon nos informations, le club phocéen a demandé un nouveau prêt de l’Algérien, une proposition refusée par les Lombards. De son côté, Marc Mechenoua a d’ailleurs confirmé cette nouvelle offensive de l’OM pour Bennacer. Comme expliqué par le journaliste sur X, la direction olympienne a proposé un prêt avec option d’achat.