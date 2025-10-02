OM - «Ridicule» : Le transfert historique qui fait parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 35M€ l'été dernier en provenance de Feyenoord, Igor Paixao a connu des débuts poussifs à l'OM. Cependant, l'ailier brésilien a inscrit un doublé contre l'Ajax Amsterdam mardi soir (4-0) ce qui lui permet de débloquer son compteur. Par conséquent, Eric Di Meco juge que les critiques étaient ridicules.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a réalisé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€, bonus compris pour recruter Igor Paixao en provenance de Feyenoord. Et alors qu'il a connu des débuts compliqués, l'ailier brésilien a inscrit un doublé contre l'Ajax Amsterdam mardi soir (4-0). Une prestation saluée par Daniel Riolo.

Di Meco démonte les critiques contre Paixao « C’est sa première belle soirée. Il a mis un doublé en peu de temps. Depuis le début de la saison je pense qu’il commençait à y avoir pas mal de doutes. Les sceptiques se demandaient qui était ce gars. On ne va pas dire qu’il a mis tout le monde d’accord ce soir, loin de là, on va se calmer tout de suite, mais au moins on a vu quelque chose. J’ai vu des gestes techniques alors que je n’avais pas vu grand chose de lui. On va être un peu patient avec lui quand même », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.