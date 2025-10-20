OM - Real Madrid : Une offre est partie pour ce crack !

Alexis Brunet

En vue du mercato hivernal et surtout avec l’absence longue durée d’Amine Gouiri, l’OM serait tenté de faire venir un renfort en attaque. Le club phocéen aurait d’ailleurs ciblé le joueur du Real Madrid, Endrick. Problème, Pablo Longoria ne serait pas seul sur le dossier et une équipe anglaise aurait même déjà fait une offre.

L’OM va-t-il encore faire chauffer la carte bleue cet hiver ? Déjà très dépensier lors du mercato estival, le club phocéen pourrait être tenté d’apporter quelques retouches à son effectif prochainement. Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient d’ailleurs à la recherche d’un profil plutôt offensif.

Endrick à l’OM cet hiver ? Dernièrement, plusieurs sources ont même révélé le nom d’une cible de l’OM. Le club phocéen prospecterait du côté du Real Madrid et aurait Endrick dans son viseur. Une hypothèse qui semble crédible car le Brésilien n’est pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso, qui ne lui a pas accordé la moindre minute depuis le début de la saison.