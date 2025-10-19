Pavard - OM : L’énorme bad buzz derrière son transfert !

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, Benjamin Pavard a été la grosse surprise de la fin de mercato de l’Olympique de Marseille. Les supporters et Roberto De Zerbi sont très contents d’avoir le Champion du monde 2018, qui ne semble pourtant pas vraiment être regretté dans son ancien club.

La saison dernière, la défense a souvent posé des gros problèmes à Roberto De Zerbi. Logique donc de voir l’OM régler ce chantier en priorité lors du mercato estival et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un succès total. Plusieurs recrues sont arrivées et certains brillent déjà, comme Benjamin Pavard.

Le très gros coup de l’OM L’international français de 29 ans est l’un des meilleurs marseillais depuis le début de la saison. Sa polyvalence est d’ailleurs un véritable atout pour De Zerbi, puisqu’il peut l’aligner dans l’axe comme sur le côté droit de la défense, comme lors de la large victoire de ce samedi face au Havre (6-2), en Ligue 1.