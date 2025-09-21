OM - Rabiot : Un ex balance sur la polémique !

Bien qu’il avait déjà quitté le club, Valentin Rongier a été très attentif à la séparation entre l’OM et Adrien Rabiot, à la suite d’une violente altercation avec Jonathan Rowe. L’ancien capitaine marseillais a eu du mal à comprendre ce qui a pu mener jusqu’à un départ de l’international français et estime que « toutes les parties ont été pénalisées » dans cette histoire.
Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, Valentin Rongier s’est exprimé sur le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Déjà parti à Rennes, il suivait ce dossier de près et était en contact avec certains de ses anciens coéquipiers.
« Je suivais ça de près, mais je n’ai pas trop compris »
« J’étais triste. J’étais triste pour le club, parce que pour moi tout est allé super vite. Je n’ai pas vraiment compris. J’étais un peu au courant de ce qui se passait forcément, parce que j’ai encore des amis là-bas, donc je suivais ça de près, mais je n’ai pas trop compris », a confié Valentin Rongier.
« Toutes les parties ont été pénalisées »
Une situation regrettable selon lui, aussi bien pour l’OM que pour Adrien Rabiot : « C’est difficile quand on n’est plus dans un vestiaire de prendre parti et d’essayer de comprendre les choses. C’est regrettable pour le club parce que je pense que toutes les parties ont été pénalisées. »