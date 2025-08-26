OM : Rabiot se fait fracasser en direct !

Axel Cornic

La bataille entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot est le gros feuilleton de cette fin de mercato. Les deux camps sont à couteaux tirés depuis la bagarre de Rennes et cela enflamme les débats, avec les critiques qui ne manquent pas à l’encontre de l’international français.

Jusqu’où ça ira ? L’avenir d’Adrien Rabiot passionne en ce moment, puisque son statut de leader a totalement été remis en dote à l’OM, où on a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et si une réconciliation a été évoquée récemment, elle semble assez difficile à envisager après les différentes attaques que se sont lancées les parties impliquées dans ce dossier épineux.

« Adrien Rabiot n’a pas fait le premier pas » Cette affaire n’a évidemment pas manqué de faire parler, puisqu’elle monopolise les débats depuis plus d’une semaine. Certains n’hésitent pas à attaquer directement le comportement de Rabiot après son coup d’éclat à Rennes, c’est notamment le cas de Jérôme Rothen. « Il y a eu beaucoup trop de temps avant les explications entre Adrien Rabiot et la direction. Le week-end est passé, il n’a pas fait le premier pas » a expliqué l’animateur de l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.