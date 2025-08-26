OM : Rabiot se fait fracasser en direct !

La bataille entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot est le gros feuilleton de cette fin de mercato. Les deux camps sont à couteaux tirés depuis la bagarre de Rennes et cela enflamme les débats, avec les critiques qui ne manquent pas à l’encontre de l’international français.
Jusqu’où ça ira ? L’avenir d’Adrien Rabiot passionne en ce moment, puisque son statut de leader a totalement été remis en dote à l’OM, où on a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et si une réconciliation a été évoquée récemment, elle semble assez difficile à envisager après les différentes attaques que se sont lancées les parties impliquées dans ce dossier épineux.
« Adrien Rabiot n’a pas fait le premier pas »
Cette affaire n’a évidemment pas manqué de faire parler, puisqu’elle monopolise les débats depuis plus d’une semaine. Certains n’hésitent pas à attaquer directement le comportement de Rabiot après son coup d’éclat à Rennes, c’est notamment le cas de Jérôme Rothen. « Il y a eu beaucoup trop de temps avant les explications entre Adrien Rabiot et la direction. Le week-end est passé, il n’a pas fait le premier pas » a expliqué l’animateur de l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.
« Il se sent au-dessus de l'institution, au-dessus de tout le monde »
« Ça a mis quasiment une semaine pour qu'il y ait une explication entre Rabiot et son entraîneur. Pour moi c’est très long et ça montre beaucoup de choses » a poursuivi l’ancien joueur du PSG. « Ça montre à quel point Rabiot se sent au-dessus de l'institution, au-dessus de tout le monde. Quand tu mets plus de 48h pour rencontrer tes dirigeants, au moins tu reconnais ton erreur ». A noter que si les choses ne s’arrangent pas très vite en cette fin de mercato, un départ pourrait bien devenir inévitable pour Adrien Rabiot, notamment avec la Coupe du monde en fin de saison.