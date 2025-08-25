OM : Rabiot est en plein calvaire, la raison va vous surprendre !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste de transferts de l'OM. Toutefois, la direction marseillaise n'aurait pas encore pris de décision définitive concernant l'avenir de son numéro 25. Dans le flou le plus total concernant sa situation à l'OM, Adrien Rabiot serait dans le dur.

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. A la suite de cette violente altercation, le club phocéen a placé l'international français sur sa liste de transferts. Choqués par le comportement d'Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé de s'en débarrasser. Cependant, le coach de l'OM semble avoir changé d'avis.

L'OM n'a pas tranché pour l'avenir de Rabiot « En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a déclaré Roberto De Zerbi lors de sa dernière conférence de presse.