OM - Rabiot : Le coup de théâtre pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si une possible réintégration d’Adrien Rabiot au sein du groupe de l’OM a été évoquée ces derniers jours, le milieu de terrain de 30 ans se dirige surtout vers un départ définitif. L’international Français se rapproche très activement de l’AC Milan, qui devrait pouvoir conclure l’opération contre un montant de 12M€ seulement.

Le mercato estival de l’OM s’anime sur ces dernières heures avant la clôture du marché. Après avoir officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren dans l’entrejeu ce dimanche, le club phocéen est désormais concentré sur la vente d’Adrien Rabiot.

Rabiot vers l’AC Milan... L’international Français, écarté du groupe après sa bagarre avec Jonathan Rowe, se rapproche heure après heure de l’AC Milan. Le club lombard, entraîné par Massimiliano Allegri, veut réellement conclure le retour de Rabiot en Serie A. Pour rappel, ces dernières semaines, plusieurs médias ont annoncé que l’OM attendait un montant de 15M€ pour la vente de son milieu de terrain.