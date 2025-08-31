OM - Rabiot : Le coup de théâtre pour son transfert !

Si une possible réintégration d’Adrien Rabiot au sein du groupe de l’OM a été évoquée ces derniers jours, le milieu de terrain de 30 ans se dirige surtout vers un départ définitif. L’international Français se rapproche très activement de l’AC Milan, qui devrait pouvoir conclure l’opération contre un montant de 12M€ seulement.
Le mercato estival de l’OM s’anime sur ces dernières heures avant la clôture du marché. Après avoir officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren dans l’entrejeu ce dimanche, le club phocéen est désormais concentré sur la vente d’Adrien Rabiot.
Rabiot vers l’AC Milan...
L’international Français, écarté du groupe après sa bagarre avec Jonathan Rowe, se rapproche heure après heure de l’AC Milan. Le club lombard, entraîné par Massimiliano Allegri, veut réellement conclure le retour de Rabiot en Serie A. Pour rappel, ces dernières semaines, plusieurs médias ont annoncé que l’OM attendait un montant de 15M€ pour la vente de son milieu de terrain.
...Qui va débourser 12M€ !
Et à en croire les dernières indiscrétions de Sport Mediaset, Adrien Rabiot est tout proche de l’AC Milan, qui va cependant débourser moins de 15M€ dans l’opération. Selon le média transalpin, les Rossoneri accélèrent, et vont boucler le dossier pour 12M€, bonus compris. Adrien Rabiot devrait donc voyager à Milan dans les prochaines heures.