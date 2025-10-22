OM - PSG : Le transfert d'un attaquant confirmé ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal s’annonce déjà très chaud, avec un premier gros dossier qui fait parler à l’étranger. Barré au Real Madrid, Endrick souhaiterait trouver un nouveau club au mois de janvier et plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt, notamment en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Grâce au travail de Roberto De Zerbi, l’OM semble enfin pouvoir rivaliser avec le PSG sur le terrain. Mais cela pourrait également se vérifier sur le marché des transferts, même si le club phocéen ne possède pas la puissance économique de son rival parisien.

Le PSG et l’OM s’affrontent sur le mercato Les deux clubs pourraient en effet s’affronter sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. D’après les informations de TMW, la situation d’Endrick aurait alerté le PSG et l’OM, qui auraient déjà décidé de manifester leur intérêt auprès du Real Madrid.