OM - PSG : Le coup de fil de Benatia à un Parisien pour un transfert !

Alors qu’il est toujours libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray l’été dernier, Serge Aurier aurait pu faire son retour en Ligue 1, du côté de l’OM. L’international ivoirien a assuré que Medhi Benatia l’avait contacté dans l’optique d’une arrivée à Marseille. Chose que le latéral droit âgé de 32 ans a catégoriquement refusée, par fidélité pour le PSG, où il a joué entre 2014 et 2017.

Contrairement à Adrien Rabiot ou d’autres avant lui, pour Serge Aurier, hors de question de jouer pour l’OM. Dans un entretien accordé à Kampo, l'international ivoirien (93 sélections) a assuré qu’il avait été contacté par Medhi Benatia et qu’il a eu la possibilité de rejoindre Marseille, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray à l’été 2024.

« Benatia, il m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite » « J’aurais pu signer un jour à l’OM ? Jamais de la vie. On m’a déjà proposé. Benatia, il m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j’étais sans club. Pas Marseille ? Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. À cette période-là, parce que je n’avais pas de club, donc forcément je peux me dire c’est mon gagne pain, je m’en fous de… Non, mais non. C’est dans la tête », a déclaré Serge Aurier.