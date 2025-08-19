OM : Problème pour le mercato !

Axel Cornic

La fin du mercato estival approche à grands pas et il reste encore beaucoup de travail à l’Olympique de Marseille. Le clash avec Adrien Rabiot dans le vestiaire après la défaite face au Stade Rennais (0-1), a laissé des traces et Jonathan Rowe semble plus que jamais sur le départ. Mais encore faut-il qu’un accord soit trouvé avec un autre club...

Un an après son arrivée, Jonathan Rowe pourrait quitter Marseille. Depuis le début du mercato, son nom est régulièrement annoncé aux quatre coins de l’Europe, puisque sa place s’est réduite au fils des mois. Et encore plus avec l’arrivée récente d’Igor Paixão ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, qui peut évoluer aussi sur la gauche de l’attaque de l’OM.

Ça a pété entre Rowe et Rabiot La récente altercation avec Adrien Rabiot ne devrait être que le dernier clou sur le cercueil de son aventure marseillaise. Plusieurs sources assurent en effet que Rowe aurait giflé son coéquipier, en marge de la défaite face au Stade Rennais, ce qui aurait mené à un échange plus que tendu. Plusieurs personnes comme Roberto De Zerbi ainsi que Medhi Benatia, ont semble-t-il dû intervenir pour les séparer et finalement calmer la situation au sein du vestiaire de l’OM.