OM : «On a de la chance», un gros coup du mercato fait l’unanimité !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parmi tous les joueurs de l’OM, celui qui connaît le mieux Roberto De Zerbi est probablement Pol Lirola. Ce dernier a déjà évolué sous ses ordres pendant une saison à Sassuolo et l’a donc retrouvé à Marseille. Il estime que lui et ses coéquipiers ont de la chance d’avoir un tel entraîneur.

Si l’OM a réalisé un mercato estival ambitieux, le plus gros coup de l’été est certainement Roberto De Zerbi. Ce dernier était annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, mais a finalement décidé de venir à Marseille après avoir acté son départ de Brighton. Un entraîneur que Pol Lirola connaissait déjà pour avoir évolué sous ses ordres à Sassuolo et sur lequel il s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je pense qu’ici on le sait tous, on a de la chance de l’avoir avec nous »

« Roberto De Zerbi, pour moi une de ses meilleures qualités, ou peut-être sa meilleure, c’est qu’il trouve toujours la façon de mettre le joueur dans les meilleures conditions afin qu’il puisse donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Personnellement je pense que j’ai vécu ma meilleure saison avec lui, notamment en termes de stats, que ce soit en passes décisives ou en buts. Je pense qu’ici on le sait tous, on a de la chance de l’avoir avec nous. C’est vrai que ce n’est que le début, on a encore beaucoup à améliorer », a déclaré Pol Lirola, à la veille de la réception d’Auxerre.

« Dès que je l’ai vu à Sassuolo je savais qu’il allait avoir une très grande carrière »

Le latéral droit de l’OM n’est pas surpris par l'ascension de Roberto De Zerbi et était déjà persuadé qu’il ferait une grande carrière quand il l’a connu à Sassuolo : « Oui, c’est surement un entraîneur changé depuis que je le connais, mais je pense aussi que dès que je l’ai vu à Sassuolo je savais qu’il allait avoir une très grande carrière. »