OM - OL : Une date annoncée pour le prochain transfert !

Rivaux en Ligue 1, l'OM et l'OL le seraient également sur le marché des transferts. En effet, les deux Olympiques seraient actuellement sur les traces d'Endrick, en cruel manque de temps de jeu au Real Madrid. Alors que le Brésilien devrait être prêté en janvier, il doit encore décider de sa destination. Un choix qui devrait rapidement être fait.

Le Real Madrid a investi énormément d'argent sur Endrick, mais ça n'empêche pas Xabi Alonso de le laisser sur le banc de touche. Ainsi, depuis le début de la saison, le crack brésilien n'a pas joué avec la Casa Blanca. Rêvant de la Coupe du monde avec la Seleçao, Endrick doit donc aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ainsi, en janvier, il devrait être prêté et en coulisses, la bataille est engagée pour obtenir sa signature.

Réponse imminente ! Endrick plait ainsi à beaucoup de monde à l'approche du mercato hivernal. Il a notamment été question d'un intérêt de l'OM et voilà que l'OL serait également engagé dans cette lutte pour le buteur du Real Madrid. A voir maintenant qui en ressortira vainqueur. Un verdict qu'on devrait connaitre d'ici peu. Selon les informations de Fabrizio Romano, Endrick devrait évaluer toutes ses options le mois prochain.