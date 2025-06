OM : McCourt annonce du lourd, le PSG menacé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré les 640 millions d’euros investis depuis son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt n’a pas eu l’occasion de voir son club triompher en Ligue 1. Si la présence du PSG complique les choses, l’homme d’affaires américain se montre ambitieux, un discours réaliste alors que la formation parisienne n’a jamais semblé aussi forte ?

Malgré les rumeurs qui ont circulé sur une éventuelle vente de l’OM, Frank McCourt est toujours là. A la tête de l'écurie phocéenne depuis 2016, l’homme d’affaires de 71 ans se veut ambitieux et n’hésite pas à le faire savoir. « C’était une très bonne saison, stressante mais le résultat est positif. L’objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des champions et d’enclencher un cercle vertueux », a indiqué l’Américain dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Et malgré la présence du PSG en Ligue 1, Frank McCourt vise du lourd.

« Rivaliser avec le PSG ? Bien sûr » Interrogé sur la possibilité de voir l’OM rivaliser avec le PSG « à court terme », Frank McCourt se montre optimiste, à une condition : « Bien sûr. Si nous mettons en place les bonnes réformes, cela nous aidera, nous et les autres clubs, à être plus compétitifs. La Ligue 1 ne se résume pas au PSG et à l’OM. Il est important que les supporters de tous les clubs puissent avoir un peu d’espoir lorsque la saison commence. Il est certain que nous avons besoin de plus d’équilibre. Nous n’abandonnerons jamais. »