OM : Longoria a changé d'avis, c'est grâce à lui

Amadou Diawara

Menacé de mort lors d'un échange avec des ultras de l'OM, Pablo Longoria pensait à quitter le navire marseillais. Toutefois, il a finalement changé d'avis, et ce, grâce à Frank McCourt. En effet, le propriétaire de l'OM a trouvé les mots justes pour convaincre Pablo Longoria de rester au Vélodrome.

Après le nul entre l'OM et Toulouse ce dimanche soir (0-0), les fans marseillais ont laissé éclater leur colère. Pour apaiser les tensions, les hautes sphères olympiennes ont organisé une réunion avec leurs groupes de supporters ce lundi soir. Toutefois, leur échange a dégénéré. A tel point que Pablo Longoria aurait été menacé de mort.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«J'ai eu une très longue conversation avec McCourt»

Menacé par des ultras de l'OM, Pablo Longoria a pensé à démissionner et à quitter son rôle de président. Mais grâce à Frank McCourt, il a finalement décidé de poursuivre l'aventure au Vélodrome. « J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au coeur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » , a annoncé Pablo Longoria en conférence de presse ce vendredi soir.

McCourt a convaincu Longoria de rester à l'OM