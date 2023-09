OM : Les trois entraîneurs parfaits pour remplacer Marcelino

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM vit actuellement une crise sans précédent, puisque Marcelino a décidé d'abandonner son poste après seulement sept matchs à la tête du club phocéen, et la nouvelle a été officialisé ce mercredi. Il faudra donc à terme lui trouver un successeur, et voici une liste des profils potentiels qui semblent parfaitement taillés pour le poste.

Zinedine Zidane

Et pourquoi ne pas se mettre à rêver de Zinedine Zidane, l'enfant de Marseille et qui n'a jamais caché son amour pour l'OM ? Bien évidemment, cette piste parait impossible avant même d'avoir été amorcée, tant l'ex-entraîneur du Real Madrid semble inatteignable sur le plan financier. Et pourtant, Zidane serait sans conteste la personne idéale pour redonner de l'élan à un projet en crise du côté de l'OM.

Habib Beye

Actuel leader de National à la tête du Red Star, Habib Beye présente l'avantage de très bien connaitre l'OM de l'intérieur puisqu'il y a évolué en tant que joueur entre 2003 et 2007 dans la peau du capitaine, avec notamment une finale de Coupe de l'UEFA perdue en 2004 contre le FC Valence. L'ex-international sénégalais apparait donc comme un candidat plausible pour le poste.

Christophe Galtier

Bien sûr, son passage peu concluant sur le banc du PSG la saison passée ne joue pas en sa faveur aux yeux des supporters de l'OM. Mais Christophe Galtier, comme Zinedine Zidane, est un enfant de la cité phocéenne. Et comme Habib Beye, il connait particulièrement bien le club pour y avoir été longtemps joueur et même entraîneur-adjoint à l'époque de Bernard Casoni. Et son CV, garni par des trophées remportés avec l'ASSE, le LOSC et donc le PSG, plaide également en sa faveur.