Cette star de l'OM dénonce une fake news sur son avenir

Amadou Diawara

Après le nul entre l'OM et Toulouse, les supporters olympiens ont manifesté leur colère, allant jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria. Par conséquent, le président marseillais pourrait claquer la porte, tout comme Marcelino, qui vient de quitter officiellement le club. De surcroit, certains joueurs seraient également susceptibles de quitter l'OM. Cité parmi les joueurs pouvant prendre le large, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à démentir cette information.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0) ce dimanche, les supporters marseillais ont pété les plombs. En effet, le public du Vélodrome a d'abord fait part de sa colère aux joueurs, puis certains ultras s'en seraient pris à Pablo Longoria en le menaçant de mort.

C'est la crise à l'OM, il tacle le boss https://t.co/0H53RgIDs5 pic.twitter.com/9U6ofhYMIL — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Aubameyang et Kondogbia déjà sur le départ ?

Alors que l'OM est en crise, Marcelino vient officiellement de quitter le club. Et en plus de Pablo Longoria, certains joueurs pourraient également prendre la porte. D'après La Minute OM , Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, qui ont signé cet été, auraient très mal pris ce qui s'est passé dernièrement. Une information démentie dans la foulée par l'international gabonais.

«Commencez pas à inventer des histoires»