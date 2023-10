OM : Le vestiaire annonce une révolution avec Gattuso

La rédaction

L'OM peut avoir le sourire. Le club marseillais a retrouvé le goût de la victoire, face au Havre ce dimanche (3-0). Après la rencontre, les joueurs phocéens ont noté des améliorations dans le jeu grâce notamment à l'apport de Gennaro Gattuso. Arrivé il y a seulement quelques semaines, l'Italien a donné un nouveau souffle à l'OM.

Arrivé à l'OM pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso a obtenu sa première victoire sous ses nouvelles couleurs. Face au Havre, la formation phocéenne n'a pas fait de détails et s'est imposé sur un score lourd (3-0). Comme l'a laissé entendre Jonathan Clauss, la présence de Gattuso n'est pas étrangère à ce retour en forme. L'Italien a insufflé une nouvelle dynamique grâce à sa fougue.

OM : Il se lâche sur Aubameyang https://t.co/4MIyQqJ8vq pic.twitter.com/jUXuC10fKh — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Quelque chose se passe »

« Il est très proche de ses joueurs. Il n’exclut personne, il laisse tout le monde parler dans le vestiaire, que ce soit les jeunes, les anciens ou le staff. On est tous concernés. Il apporte en plus sa grinta et ça nous fait du bien. Il nous apporte beaucoup de confiance, des sorties de balle. Il a envie qu’on prenne du plaisir sur le terrain, qu’on s’aide les uns les autres. Quelque chose se passe. Il faut que ça continue comme ça. Il a apporté beaucoup de choses, tout le monde a adhéré et ça fait la différence. On sent une équipe unie, un groupe qui commence à se former. Tant mieux car on avait besoin de ça dans le vestiaire » a lâché Clauss en zone mixte.

« C’est le chemin à prendre »