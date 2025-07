OM : Le transfert d'un attaquant confirmé en direct ?

Troisième recrue estivale de l'OM, Angel Gomes était présenté officiellement à la presse ce vendredi. Et le néo-Marseillais a ainsi fait la traditionnelle photo avec son nouveau maillot. L'occasion de découvrir son nouveau maillot et le milieu de terrain portera le 8. Rien de notable à première vue, sauf qu'officiellement, ce numéro appartient toujours à Neal Maupay, ce qui pourrait bien laisser entendre que l'attaquant serait sur le départ.

Angel Gomes pose avec le numéro 8

Quoi qu'il en soit, Angel Gomes a quant à lui affiché sa joie d'avoir signé à l'OM : « Je suis très content d'être ici à Marseille. C'est l'un des plus grands clubs de France, il y a le meilleur stade le Vélodrome. J'y ai déjà joué et c'est le plus difficile de France mais je suis heureux de jouer ici (…) J'ai joué les six premiers mois après j'ai eu une petite blessure et sur la fin de saison le club et le coach avaient d'autres plans en tête. C'est le foot, ça arrive et j'ai fait en sorte que ça ne m'affecte pas. (...) A Lille, je pense avoir progressé dans différents secteurs, avant je jouais à plusieurs postes et sur les trois ou quatre années je me suis imposé au milieu de terrain. On a joué l'Europe pendant trois ans, j'ai joué pour ma sélection en Angleterre. Mon temps passé à Lille, c'était une expérience très positive ».