Kolo Muani - PSG : Transfert réclamé à l’étranger !

Poussé vers la sortie depuis l’été dernier, Randal Kolo Muani a trouvé une solution au cours du mercato, avec un prêt à la Juventus. Mais celui-ci se termine dans seulement quelques jours et pour le moment un accord n’a toujours pas été trouvé, avec l’international français qui reviendrait donc dans un club où il n’a clairement plus sa place.

Ou jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Son prêt à la Juventus est plutôt réussi, puisque cela fait plusieurs mois déjà que du côté de Turin on annonce vouloir le garder. Mais les négociations avec le PSG semblent bloquer pour le moment et personne ne sait vraiment si une issue pourra être trouvée.

A en croire les dernières indiscrétions, la Juventus serait arrêtée sur une proposition de prêt d’une saison, avec une option d’achat autour des 40M€. Pas vraiment de quoi convaincre le PSG , qui souhaiterait boucler un transfert sec avec Randal Kolo Muani et attendrait vraisemblablement l’arrivée d’autres prétendants dans ce dossier, notamment avec la Premier League .

« J'espère qu'il restera et qu'il pourra aider le club à remporter des titres »

Pour Blaise Matuidi, ancien du PSG ainsi que de la Juventus, l’attaquant français aurait tout intérêt à poursuivre sa carrière en bianconero. « Il joue dans une équipe qui lui permet de se surpasser chaque jour. J'espère qu'il restera et qu'il pourra aider le club à remporter des titres » a expliqué l’ancien milieu, dans les colonnes de Tuttosport. « David est arrivé. Je ne sais pas quels sont les projets du manager, mais je pense que lui et Kolo pourraient former un excellent duo. Ce sont deux joueurs complémentaires, à mon avis ».