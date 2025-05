OM : Le mercato déjà lancé avec cette bombe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur du secteur défensif et capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi a fait le point sur son avenir vendredi dans un entretien accordé à La Provence. Et l'international argentin jette un gros froid au moment d'évoquer sa présence au club la saison prochaine, un départ qui pourrait agiter le mercato estival de l'OM.

Le mercato estival bat déjà son plein du côté de l'OM alors que la saison n'est pas encore terminée ! Au rayon des arrivées, on parle beaucoup d'Angel Gomes (LOSC), mais le directeur sportif Medhi Benatia aura également du pain sur la planche en ce qui concerne les éventuels départs. Leonardo Balerdi (26 ans) semble notamment concerné, puisque le défenseur central argentin et capitaine de l'OM, sous contrat jusqu'en 2028, figure sur les tablettes de l'AS Rome. Une offre avoisinant les 45M€ pourrait suffire à le laisser partir.

« J’essaye de me donner à 100% »

Interrogé dans les colonnes de La Provence, Balerdi a fait le point sur sa saison avec l'OM : « J’essaye de me donner à 100%, d’aider l’équipe, de la pousser vers le haut. Je suis content de ma saison. Mais j’essaye toujours de m’améliorer, même en dehors du terrain. J’écoute le coach, tous les gens qui me donnent des conseils et après je fais des choix. Et j’aime progresser dans tous les domaines », indique l'international argentin, avant de jeter un énorme froid sur son avenir au club.

Balerdi ne garantit pas de rester à l'OM

L'ancien joueur du Borussia Dortmund indique en effet qu'il n'est pas certain de rester à l'OM cet été : « Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur ». Une chose est sûre, son éventuel départ forcera l'OM à aller chercher un nouveau patron dans le secteur défensif.